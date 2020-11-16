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Шаляпин признался, что его бабушка просила переписать на нее все имущество

Шаляпин признался, что его бабушка просила переписать на нее все имущество

Москва, 16 ноября. Известный исполнитель Прохор Шаляпин рассказал о странном для него желании двоюродной бабушки. Оказывается, она хотела, чтобы тот переписал на нее все свое имущество. Подробности артист раскрыл в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Шаляпин отметил, что приехал в Москву в 15 лет и «обрел огромное количество близких людей, которые по крови никто». По словам певца, в столице у него есть родственники, но они в тот момент отдалились. Однако после того, как появилась информация о дорогом подарке в виде квартиры и разводе, к нему обратилась двоюродная бабушка.

«И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество пока не поздно, чтобы сохранить его». Я был обескуражен», — признался Прохор Шаляпин.

Шаляпин признался, что его бабушка просила переписать на нее все имущество

Он добавил, что тесную связь с родственниками не поддерживает. По словам музыканта, отец его не любил, а в детстве он не видел от него тепла — лишь издевательства. Именно из-за этого у Прохора, по его же собственному признанию, появились многочисленные комплексы, с которыми он борется по всей день.

«Конечно, очень важно, в какие руки ты попадешь. Некоторые дети думают, что в детском доме, ад. Но поверьте мне. Бывает и в семье такой ад, что ни в каком детском доме вам его не обеспечат», — констатировал Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин рассмешил фанатов снимком, на котором с важным видом позирует в «боярской» шубе.

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