Приемный сын Джигарханяна показал его последнее фото незадолго до смерти

Москва, 16 ноября. Приемный сын народного артиста Армена Джигарханяна Степан показал последнее фото с актером.

По словам пасынка, кадр был сделан незадолго до госпитализации знаменитого актера. На снимке Джигарханян позирует со своей бывшей женой Татьяной Власовой, которая приехала из США в Россию, чтобы ухаживать за ним во время болезни. При этом, как утверждают друзья народного артиста, за несколько дней до смерти Джигарханян вновь узаконил отношения с Власовой.

Татьяна Власова была второй женой артиста. Джигарханян прожил с ней почти 50 лет, но в 2015 году ушел к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой со скандалом развелся в 2017 году. После этого Власова вернулась из США в Россию, чтобы ухаживать за больным артистом.

Армена Борисовича не стало 14 ноября, он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Народного артиста похоронят во вторник на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. Свои соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна выразили и коллеги по цеху, и государственные деятели. Президент России Владимир Путин также выступил с обращением в связи с этим трагическим событием.