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Приемный сын Джигарханяна показал его последнее фото незадолго до смерти

Приемный сын Джигарханяна показал его последнее фото незадолго до смерти

Москва, 16 ноября. Приемный сын народного артиста Армена Джигарханяна Степан показал последнее фото с актером.

По словам пасынка, кадр был сделан незадолго до госпитализации знаменитого актера. На снимке Джигарханян позирует со своей бывшей женой Татьяной Власовой, которая приехала из США в Россию, чтобы ухаживать за ним во время болезни. При этом, как утверждают друзья народного артиста, за несколько дней до смерти Джигарханян вновь узаконил отношения с Власовой.

Приемный сын Джигарханяна показал его последнее фото незадолго до смерти

Татьяна Власова была второй женой артиста. Джигарханян прожил с ней почти 50 лет, но в 2015 году ушел к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой со скандалом развелся в 2017 году. После этого Власова вернулась из США в Россию, чтобы ухаживать за больным артистом.

Армена Борисовича не стало 14 ноября, он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Народного артиста похоронят во вторник на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. Свои соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна выразили и коллеги по цеху, и государственные деятели. Президент России Владимир Путин также выступил с обращением в связи с этим трагическим событием.

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