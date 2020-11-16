Ученые разработали пятислойные маски для победы над коронавирусом

Лондон, 16 ноября. Пятислойная маска может спасти от коронавирусной инфекции. Она способна уничтожить до 90% вирусных частиц за семь часов.

Однако для этого ее необходимо покрыть медью. Британские медики скоро начнут использовать такие маски с нанопокрытием, а в продаже новинка может появиться уже в конце 2020 года. Новую разработку придумал ученый из Nottingham Trent University и эксперт по нанотехнологиям Гарет Кейв.

Отмечается, что, в отличие от трехслойной маски, пятислойная включает дополнительный противовирусный внутренний слой с наномедью. Медь в материале маски содержит ионы, которые выпускаются при контакте с вирусом, тем самым вызывая его гибель и прекращая размножение.

Снаружи маски обладают водоотталкивающим слоем, чтобы уменьшить вдыхание капель слюны и слизи. В ходе испытаний выяснилось, что данная разработка обеспечивает очень высокий уровень защиты, убивая более 90% гриппа и коронавируса в течение семи часов.