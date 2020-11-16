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Ученые разработали пятислойные маски для победы над коронавирусом

Ученые разработали пятислойные маски для победы над коронавирусом

Лондон, 16 ноября. Пятислойная маска может спасти от коронавирусной инфекции. Она способна уничтожить до 90% вирусных частиц за семь часов.

Однако для этого ее необходимо покрыть медью. Британские медики скоро начнут использовать такие маски с нанопокрытием, а в продаже новинка может появиться уже в конце 2020 года. Новую разработку придумал ученый из Nottingham Trent University и эксперт по нанотехнологиям Гарет Кейв.

Отмечается, что, в отличие от трехслойной маски, пятислойная включает дополнительный противовирусный внутренний слой с наномедью. Медь в материале маски содержит ионы, которые выпускаются при контакте с вирусом, тем самым вызывая его гибель и прекращая размножение.

Снаружи маски обладают водоотталкивающим слоем, чтобы уменьшить вдыхание капель слюны и слизи. В ходе испытаний выяснилось, что данная разработка обеспечивает очень высокий уровень защиты, убивая более 90% гриппа и коронавируса в течение семи часов.

 

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