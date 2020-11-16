Макрон обвинил СБ ООН в неумении вырабатывать полезные решения

Париж, 16 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет Безопасности ООН не может вырабатывать полезные решения.

По словам Макрона, одной из задач СБ ООН является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы. Французский лидер раскритиковал организацию и добавил, что Совбез должен поддерживать диалог между странами, что необходимо для принятия совместных решений.

«Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются. Вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — выступил Макрон с критикой.

Как считает президент Франции, сейчас членам СБ ООН нужно переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.

Ранее Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону, передает НСН.