Российский студент решил проблему забывающих выпить таблетки людей

Новосибирск, 16 ноября. Автоматический дозатор, который напоминает людям с нарушениями памяти принимать таблетки, создал студент из Новосибирска.

Аппарат позволяет разработать расписание употребления лекарств и избежать повторного приема таблеток, рассказали ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета. Прототип дозатора круглой формы сделан из пластика и вращается вокруг своей оси.

Также устройство можно будет применять в медицинских организациях, чтобы снять нагрузку с сотрудников. Дозатор создан в рамках «IoT Академия Samsung», открытой с 2018 года. Университет в Новосибирске вошел в десятку российских вузов, где используется образовательная программа.