Диетолог рассказала, что делать в случае переедания

Очень часто мы слышим о том, что нужно себя сдерживать, переходить на правильное питание, веганство или сыроедение, однако для организма это является таким же стрессом, как, например, если вы переели углеводов. Диетолог, специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова в комментарии ФАН рассказала о переедании углеводов и способах восстановления после этого.

Часто можно увидеть, когда люди держатся долго на правильном питании, а потом срываются и наедаются в один день всего подряд либо идут в гости или на какой-то праздник, где тяжело устоять перед обилием блюд. А впереди новогодние праздники, когда все в любом случае переедают и мало двигаются. Так что же делать, если вы все-таки переели углеводов?

«Во-первых, все лишние углеводы осядут у вас на боках, потому что организм просто не успеет переработать все съеденное в таком количестве. По сути, если мы переедаем, то в организме это проявляется не только складками на боках и жировыми отложениями, но также для организма это является сильной интоксикацией. Переедание равно отравление», — пояснила Ольга Бурлакова.

По ее словам, важно, чтобы ваш следующий день после пиршества начался с очень интересной процедуры: утром, как только вы проснулись, еще до чистки зубов, нужно рассосать во рту любое растительное масло. Жир на самом деле вытягивает на себя токсины. Важно понимать, что масло нужно именно рассасывать как леденец, а не полоскать им горло, достаточно одной или даже половины чайной ложки. Рассасываем масло 1–3 минуты, затем просто выплевываем. Тем самым мы вытаскиваем излишние токсины на масло.

«После этой процедуры нужно прополоскать рот подсоленой водой, и только тогда чистим зубы. Такая процедура с утра поможет вам не дать возможности излишним съеденным углеводам активно распространиться по всему организму. Далее нужно выпить две, а если вы весите больше 60 килограмм, то все три стакана тепло-горячей воды, не кипяченой, а просто подогретой. Именно тепло-горячая вода натощак помогает максимально очистить то, что осело на стенках кишечника, и это поможет его очистить», — добавила Ольга Бурлакова.

По ее словам, эффект будет больше, если в воду выжать сок лимона, таким образом мы еще «защелачиваем» организм, восстанавливаем кислотно-щелочной баланс, поскольку излишне съеденные углеводы сильно его нарушают в сторону закисления. А в кислой среде ферменты, которые переваривают углеводы, будут замедленно работать, что способствует отложению жира. Поэтому чтобы вся пища переварилась за счет работы ферментов, организму нужно помочь восстановить кислотно-щелочное равновесие. Сок лимона нам как раз в этом хорошо поможет.

«В том числе в течение оставшегося дня нужно стараться придерживаться щелочной диеты, которая включает щелочные продукты такие как: отруби, бурый рис, которые также хорошо почистят кишечник, мед, различные зеленые овощи, такие как огурцы, зелень, зеленый сладкий перец, авокадо, артишоки. Можно кушать фрукты, но не очень много, потому что в них много сахара», — рассказала Ольга Бурлакова.

Диетолог рекомендует в этот день сделать акцент на большее потребление воды с лимоном, овощных салатов и цитрусовых, исключить жирную, копченую и сильно соленую пищу. Нужно сделать себе такой разгрузочный день с большим количеством щелочных продуктов.

«Если у вас есть возможность, то очень полезно будет поделать какие-то физические упражнения, сходить на танцы или на аэробику, дать организму кардио нагрузку, которая очень хорошо помогает сжигать жиры, не дает им накапливаться в организме. Если у вас нет такой возможности, то можно просто быстро пройтись по свежему воздуху или сделать пробежку, попрыгать на скакалке или поприседать. Даже элементарно заменить лифт на лестницу уже поможет вам сжечь те калории, которые накануне вы избыточно употребили», — добавила Ольга Бурлакова.

Вот такой комплекс водного режима, щелочных продуктов и кардио нагрузки не только разгрузят ваш организм, но и отлично укрепят иммунитет, уверена диетолог.