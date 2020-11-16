Вирусолог назвал условия для искоренения коронавируса в России

Москва, 16 ноября. Полное искоренение коронавируса в России возможно при условии введения длительного карантина, считает доктор биологических наук Александр Чепурнов.

Научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН заявил, что такая мера поможет справиться с ситуацией. В качестве примера специалист привел строгие и длительные ограничения в китайском городе Ухань.

В беседе с URA.RU Чепурнов сообщил, что, с точки зрения борьбы с COVID-19, строгий карантин поможет избежать больших потерь. При этом могут пострадать сферы экономики или медицины, однако вирусолог не смог определиться, что из этого существеннее.