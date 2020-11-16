Названо условие полета российского космонавта на Crew Dragon

Вашингтон, 13 ноября. Космическое агентство Соединенных Штатов NASA сообщило о готовности отправить российского астронавта в космос на корабле Crew Dragon при одном условии.

Космонавт из России может стать частью экипажа корабля Crew Dragon летом следующего года, если российская госкорпорация «Роскосмос» и NASA договорятся о бартерной схеме, сообщила руководитель директората пилотируемых полетов агентства Кэти Лудерс.

На данный момент «Роскосмос» и NASA ведут переговоры по бартерной схеме, которая заключается в обмене астронавтами. Так, американцы смогут добираться до Международной космической станции на кораблях «Союз», а россияне — на кораблях производства США. В октябре этого года на МКС прибыл последний экипаж «Союз МС-17», место в котором было продано астронавту из Соединенных Штатов.