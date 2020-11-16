Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Врач предостерег россиян от главных ошибок при лечении коронавируса

491

Врач предостерег россиян от главных ошибок при лечении коронавируса

Москва, 16 ноября. Ошибки при лечении коронавирусной инфекции перечислил доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев.

Прием антибиотиков при коронавирусе может стать причиной опасных последствий, объяснил в интервью изданию «Лента.ру» Яковлев. Медикаменты приводят к нарушениям работы печени и сердца, повышается риск развития аритмии. Врачи во многих странах не назначают антибиотики при инфекции из-за возможного появления антимикробной резистентности.

Также не следует принимать эту группу лекарств для профилактики осложнений вируса. Антибиотики не обладают такими свойствами, поскольку каждый препарат имеет определенный спектр действия, подчеркнул Яковлев.

Новости партнеров