Адвокат Степаненко отреагировала на скандал с отцовством Петросяна

Москва, 16 ноября. Адвокат Елены Степаненко, бывшей супруги Евгения Петросяна, прокомментировала скандал, разгоревшийся из-за появившегося на свет наследника юмориста. Об этом пишут «Дни.ру».

Пару месяцев назад у Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился сын, после этого в СМИ появилось много слухов и домыслов. Дело в том, что все-таки юмористу 75 лет, и как он мог стать отцом в столь почтенном возрасте для многих остается загадкой.

Скандал прокомментировала Елена Степаненко, которая, по сообщениям прессы, усомнилась в отцовстве Петросяна. Аналогичного мнения придерживается и взрослая дочь юмориста Виктория, которая встала на сторону его бывшей первой супруги и поддерживает с ней очень теплые отношения.

Поставить точку в этой ситуации решила адвокат Степаненко Елена Забралова. Она заявила, что Елена и Виктория подобных заявлений не делали. По словам правозащитницы, вопрос об отцовстве должен беспокоить только Евгения Вагановича, а бывшая жена и дочь желают ему счастья.

Татьяна Брухунова ранее показала фотографию с наследником звезды в очаровательной синей пижаме. Трогательное фото, на котором супруга юмориста запечатлена держащей на руках маленького Вагана, появилось в ее Instagram-аккаунте.