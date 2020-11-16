Twitter пометил значком фейка пост Трампа о победе на выборах

Вашингтон, 16 ноября. Американская соцсеть Twitter пометила значком фейка пост главы Белого дома Дональда Трампа о победе на президентских выборах.

Ранее Трамп написал пост, что не признает свое поражение на выборах, так как демократ Джо Байден «выиграл лишь в глазах фейковых СМИ».

«Я победил на выборах!» — пишет Трамп.

В результате именно этот твит пометили значком фейка и добавили подпись, что «в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов».

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, СМИ преждевременно сообщили, что победил демократ Джо Байден, тогда как в ряде штатов еще продолжается пересчет голосов вручную из-за возможных фальсификаций. Трамп заявил, что будет отстаивать свою победу через суд.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп готовит новые жесткие меры в отношении Китая, передает НСН.