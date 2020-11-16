Немецкая иномарка безработного петербуржца сгорела в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 ноября. Неработающий петербуржец лишился дорогостоящего автомобиля в Волховском районе Ленинградской области.

Мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов региона с заявлением о том, что в деревне Загубье у дома 10 по улице Староладожской горит принадлежащий ему Volkswagen Amarok, сообщил источник ФАН в полиции Ленинградской области.

Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия и подтвердила факт возгорания иномарки. По данным стражей порядка, итогом пожара в машине стал выгоревший моторный отсек и передняя часть дорогого транспортного средства. Хозяин авто заявил, что ущерб, нанесенный ему огнем, составил 1 500 000 рублей.

В машине на момент возгорания никого не было, пострадавших нет. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.