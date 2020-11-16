Названы главные факторы снижения курса доллара в ближайшие месяцы

Москва, 16 ноября. Геополитическая обстановка может изменить вектор развития валютных курсов. В ближайшие месяцы доллару предстоит пройти через трудности.

Судьба американской нацвалюты будет решаться в первые сто дней после окончания президентских выборов. Гипотетическая смена власти запустит механизм пересборки госаппарата. В итоге новым руководителям страны потребуется определить, каким путем будет идти Вашингтон в течение следующих нескольких лет. От решений властей зависит стабильность доллара, его укрепление или обвал.

Главным политическим жестом Вашингтона, вероятно, станет борьба с коронавирусом. Однако наибольшие риски доллару будут нести давние проблемы во взаимоотношениях США с другими странами. Если в ближайшие месяцы стране не удастся решить конфликты с Ираном и Китаем, то биржи могут вновь оказаться в состоянии турбуленции.

Американская политика может затронуть и рубль. Экономические решения США будут обеспечивать укрепление отечественной валюты, так как ему поспособствует рост активности потребителей энергоресурсов.