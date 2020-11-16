Самая красивая легкоатлетка мира восхитила фанатов снимком в купальнике

Берлин, 16 ноября. Немецкая спортсменка Алиса Шмидт, признанная многими СМИ самой красивой легкоатлеткой мира, опубликовала снимок в купальнике.

Девушка выложила новое фото на своей странице в Instagram. На снимке Шмидт стоит в бассейне, приглаживая мокрые волосы руками. Спортсменка смотрит прямо в кадр.

Чувственная фотография привела подписчиков в восторг. Фанаты буквально завалили девушку комплиментами на разных языках.

«Королева красоты!»; «Выглядишь великолепно!»; «Идеальная»; «Потрясающие глаза»; «Прекрасная русалка», — написали комментаторы.

Алиса Шмидт родилась в Ингольштадте в 1998 году. Девушка специализируется на беге на короткие дистанции и мечтает поехать на Олимпиаду в Токио. Широкая публика узнала о ней в 2017 году после публикации в издании Busted Coveragе.

Instagram-аккаунт немецкой спортсменки набрал уже свыше 1,4 миллиона подписчиков. Алисе Шмидт предлагали сняться для мужского журнала, но она отказалась, объяснив это тем, что хочет приобрести известность спортивными достижениями. Зато она регулярно радует фанатов снимками в соцсети.