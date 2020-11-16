Труп мужчины с обглоданным лицом обнаружил житель Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 ноября. Житель Киришского района обнаружил труп соседа с обглоданным лицом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился 53-летний мужчина, который сообщил, что на крыльце соседнего дома лежит труп. Прибывшие на вызов стражи порядка установили, что погибший — 55-летний хозяин дома. Предположительно, мертвый мужчина пролежал на улице около пяти дней. Специалисты обнаружили ссадины на его коленях и посмертные следы объедания животными в области лица.

Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщало, что житель Ленобласти угрожал расправой соседу-индусу и выстрелил в дверь его квартиры из охотничьего ружья.