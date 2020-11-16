Валерия показала, как выглядит с утра без макияжа

Москва, 16 ноября. Популярная певица Валерия поразила поклонников фотографией, сделанной с утра после пробуждения.

Знаменитость решила порадовать поклонников новым кадром в своем профиле в Instagram. Она не стесняется своего внешнего вида и сделала смелое фото в постели сразу после пробуждения. На кадре 52-летняя артистка позирует в серой пижаме, усевшись в кровати с белоснежным бельем.

На певице нет ни грамма макияжа, ее волосы немного потрепаны. Но такой внешний вид только обрадовал поклонников знаменитости. Под публикацией ей оставили сотни комментариев и пожелали доброго утра.

«Красотка»; «Доброе утро, такая домашняя, милая и красивая»; «Доброе утро, очаровательная Лерочка»; «Настоящая, естественная и такая нежная! Очень люблю ваше творчество! Была на вашем концерте в прошлом году, ваше исполнение тронуло меня», — признаются поклонники звезды.

Артистка регулярно балует своих преданных фанатов кадрами из личной жизни. Она устраивает мини-концерты в салоне машины, показывает, как живет с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, и гастролирует. Все это только радует поклонников.