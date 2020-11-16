Киев под страхом тюрьмы требует от всех СМИ называть Россию врагом

Режим президента Украины Владимира Зеленского, стремительно теряющий популярность среди граждан, решил активнее бороться с неугодными СМИ и готовится серьезно ужесточить цензуру в стране. На днях в Верховной раде зарегистрировали сразу два законопроекта от правящей «Слуги народа»: они предлагают запретить местным СМИ «отрицание факта военной агрессии РФ», ввести за это уголовную ответственность, а также наделить цензурными функциями СБУ. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Прошлый состав Верховной рады местные массмедиа не раз называли «созывом беспредельщиков» и надеялись, что более в украинском парламенте подобного не повторится. Увы, со временем правящая фракция «Слуга народа» начинает до боли напоминать, а то и превосходить своих предшественников по уровню русофобии. Ее члены внесли сразу два новых законопроекта, призванных резко усилить цензуру в информпространстве страны.

Первый законопроект (уже одобренный комитетом Рады по гуманитарной политике) предлагает запретить «трансляцию выражений, отрицающих факт военной агрессии РФ и ведения ею гибридной войны против Украины». Отдельно отмечено, что если этот запрет нарушил в прямом эфире гость телеканала, то канал не понесет за это ответственности. Правда, для этого ведущие должны принять все меры, чтобы остановить речь эксперта, — отключить микрофон, перебить его или вовсе выгнать из студии. Если работники канала этого не сделали, то дело уходит в Нацсовет по ТВ.

Нацсовет, который давно используется для подавления неугодных СМИ, после первого нарушения назначает штраф в 25% от годового лицензионного сбора с телеканала. Если же «отрицание агрессии» случилось повторно, то у канала могут запросто отозвать лицензию через суд. По мнению юристов, законопроект написан так, что под «отрицание агрессии» можно подвести почти любую новость об отношениях Москвы и Киева. Его автор — нардеп-мажоритарщик Олег Дунда, известный тем, что предлагал за отрицание «российской агрессии» сажать в тюрьму.

Второй законопроект предлагает дать право Службе безопасности Украины выискивать в стране «неблагонадежные СМИ» и способствовать их закрытию через тот же Нацсовет по телерадиовещанию. Если документ будет принят, то СБУ начнет мониторить «пропаганду терроризма и сепаратизма» на ТВ и радио и делать представления на массмедиа в тот же Нацсовет, после чего СМИ грозит либо крупный штраф, либо отзыв лицензии через суд. Кстати, специальный параграф этого закона криминализирует любые позитивные высказывания о том, что происходит в РФ или Донбассе, приравнивая их к «преступной пропаганде Кремля».

Законопроект сразу же вызвал резкую критику в Национальном союзе журналистов Украины.

«Мы крайне обеспокоены этими новыми законопроектами и не хотим даже дискутировать, как это будет выглядеть на практике. Мы считаем, что репрессивные меры против СМИ может предпринимать исключительно суд, — заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко. — Если законопроекты будут приняты Верховной радой, то вполне возможно, что украинские спецслужбы начнут расправляться с неугодными им телекомпаниями и сайтами. Во всем мире СМИ имеют право на юридическую защиту, для того чтобы журналисты не стали жертвами политических репрессий. Мы считаем, что СБУ и полиция должны бороться с преступниками, а не осуществлять политическую цензуру в своей стране».

Томиленко пообещал, что информация о драконовских законопроектах против СМИ, зарегистрированных Радой, будет передана в ПАСЕ, Совет Европы и ведущие западные правозащитные организации.

Юрист киевского Института массовой информации Али Сафаров в беседе с Федеральным агентством новостей указал, что новые законы угрожают не только СМИ, но и самой украинской журналистике.

«Вполне возможно, что эти законы будут применяться избирательно против некоторых СМИ и журналистов и только в тех случаях, когда это выгодно тому, кто их применяет. Это создает самый худший вариант цензуры, когда внешне вроде бы все законно, но на самом деле нет, — пояснил он. — Положения этих законопроектов напоминают советское отношение к медиа с партийным руководством и идеологией. Эти законы — попытка установить для власти комфортные правила игры, которые всерьез угрожают не только медиа, но и журналистике как профессии. Одним из опасных последствий их принятия может стать усиление самоцензуры среди журналистов. Если руководство медиа знает, что перед ним перспектива санкций или тюрьмы, то оно будет пытаться сдерживать себя в исполнении главной функции — критики власти. Да, борьба с дезинформацией является законным действием, но право каждого на свободу слова необходимо соблюдать полностью».

Напомним, до сих пор отрицание «агрессии РФ» на Украине осуждалось только на бытовом уровне. Например, в виде медийного порицания от пропагандистов войны, на нацистском сайте стукачей «Миротворец» или в виде нападений радикалов на тех медийных персон, кто осмеливался позволять себе называть вещи своими именами. По мнению экспертов, система подавления инакомыслия в стране еще не достигла своего совершенства, но два названных законопроекта станут большими шагами на этом пути. Тем более что власти всерьез настроены «зачистить» медиаполе от неугодных игроков. А руководят этим процессом не чиновники с Банковой, а господа из Госдепартамента США, имеющие огромный опыт таких операций.

Но опаснее всего, с точки зрения аналитиков, даже не эти два драконовских законопроекта. Нацсовет по телерадиовещанию (который контролируется западными «партнерами» страны) недавно объявил о намерении бороться с оппозиционными сайтами не только в украинском информполе. Чиновники планируют обращаться напрямую к владельцам западных поисковых систем и соцсетей вроде Google и Facebook с требованием заблокировать и удалить информацию, подпадающую под действие украинских санкций.

В итоге украинская цензура может добраться до ведущих мировых информационных площадок и соцсетей. И можно не сомневаться, что в этом ей всемерно поможет администрация нового президента США. Поэтому, считают аналитики, в ближайшем будущем и саму Украину, и ее соседей ждут нелегкие времена тотальной цензуры. Ее будут ужесточать постепенно — по мере нарастания социально-экономического напряжения в стране на фоне обвального падения рейтингов действующей власти. И невзирая на то, что нелепость этих запретов очевидна даже обывателю, в результате запретительная политика Банковой может дать обратный эффект, то есть повысить доверие к информации, размещаемой на оппозиционных ресурсах, выживших после этого «крестового похода» властей.