Москва, 16 ноября. Китайские аналитики назвали бессмысленной модернизацию боевых единиц ВМС США из-за маневров России. Своими размышлениями они поделились на страницах издания Sohu. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Как пишут американские СМИ, Соединенные Штаты намереваются оснастить эсминцы класса Zumwalt и Arleigh Burke новейшими гиперзвуковыми ракетами для сдерживания растущей военной мощи РФ, в арсенале которой есть боевые системы, не имеющие аналогов в мире.

Эксперты из Китая напомнили, что российская сторона провела несколько испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Как подчеркивают авторы Sohu, «американцы не хотят сильно отставать от своих оппонентов, поэтому обозначили планы по разработке аналогов этого вооружения и размещению его на своих боевых кораблях».

Однако Пентагон, по заявлению китайских аналитиков, столкнулся с большими трудностями в рамках реализации своей задумки. Оказалось, что новейшие эсминцы класса Zumwalt являются крайне ненадежными кораблями. Об этом свидетельствует тот факт, что американские военнослужащие неоднократно испытывали трудности во время их эксплуатации. Дело в конструкционных недоработках этих боевых единицах. Кроме того, как отмечают аналитики Sohu, пусковые ячейки, расположенные на американских эсминцах, слишком малы для размещения в них гиперзвуковые ракет.

«Программа модернизации американского флота не окажет существенного эффекта на Россию», — резюмировали китайские журналисты.

Они добавили, что РФ ушла далеко вперед в области разработки гиперзвукового вооружения. Таким образом, маневр Москвы, которая сделала ставку именно на это вооружение, позволил опередить Вашингтон и сделать модернизацию кораблей класса Zumwalt и Arleigh Burke бессмысленной.

Ранее сообщалось, что в России начали разрабатывать гиперзвуковую ракету легкого класса для сухопутных войск в рамках реализации концепции высокоточных тактических ракетных комплексов. Планируется, что ракета сможет преодолеть 100 километров за считанные секунды.