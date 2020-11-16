Астролог рассказала, как привлечь удачу в середине ноября

Эта неделя дарит семь чудесных дней, каждый из которых особенный. Астролог Яна Ваганова в комментарии ФАН рекомендует россиянам тщательно планировать свою неделю и идти к своей цели.

16 ноября, понедельник

Возможны конфликты и споры на пустом месте, особенно после обеда. В этот день хорошо отдавать долги, заниматься спортом.

«Кстати, уборка считается за вид спорта. День хорош для тех, кто участвует в судебных процессах и соревнованиях, именно нападает. Лучшее решение дня — взять пост и побыть в уединении, насколько это возможно. Удача в мелких покупках», — пояснила астролог.

17 ноября, вторник

Все начатое в этот день растворится как дым. А вот болезни, наоборот, будут стойкими. Поэтому берегите здоровье. Возможно, всплывут давно забытые проблемы, истории, люди. Нервы стойкими тоже не назовешь. Удача сегодня придет от поисков решений, анализа и скрупулезной работы: все, кто «зрит в корень» получат, наконец, свои плоды.

18 ноября, среда

В этот день щедрость и благотворительность будут цениться втройне, наверняка кто-то рядом с вами собирает подарки в детские дома, не проходите мимо. Прекрасный день почистить перышки: стрижки, маникюр, все благоприятно. Удача в развитии своей интуиции.

19 ноября, четверг

Благоприятный день. 10 божеств этого созвездия дают любым начинаниям зеленый свет: поездки, путешествия, крупные покупки и вступление в брак — все увенчано успехом. Не самый романтичный, зато какой деятельный день.

«Важная рекомендация: если вам нужно в каком-то вопросе заложить фундамент на будущее, сделайте это сегодня», — добавила Яна Ваганова.

20 ноября, пятница

Прекрасный день для создания красоты: прическа, маникюр, домашний уют. Благоприятны встречи с близкими, они будут наполнены пониманием и заботой, если вы не сорветесь на критику. Хорошо отправляться в короткие путешествия. Но надо быть на чеку, сегодня возможность быть замешанным в обмане возрастает как никогда. Удача в распространении информации о себе, пиаре, рекламе.

21 ноября, суббота

День чуткости и обостренного восприятия. Сохраняйте покой в душе через духовные практики. Влажная уборка в доме тоже связана с очищением и благоприятна на физическом уровне. Обучение, начатое в этот день, будет доведено до конца. Удача придет от пребывания на природе, отдыха и восстановления сил.

22 ноября, воскресенье

День располагает к спорам и выяснению отношений, держите себя в руках. Сбалансировать энергию этого созвездия помогут духовные практики, йога и медитация. Раздражение и проявление негативных эмоций испортят отношения с близкими. Удача придет от приготовления вкусной и полезной пищи.