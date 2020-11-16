ВСУ заминировали маршруты патрулей ОБСЕ на юге Донбасса

Донецк, 16 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили противотанковые мины на маршруте следования движения патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что речь идет об участке дороги в районе села Водяное, расположенного на юге Донбасса. В сообщении НМ ДНР говорится, что было «обнаружено 35 противотанковых мин, установленных в два ряда».

«С целью недопущения обнаружения техники боевиками 36-й бригады заминированы маршруты движения патрулей спецмисии в районе населенного пункта Водяное», — добавили в НМ.

В воскресенье сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают совершать кражи вооружения с целью его продажи. Сотрудники СБУ организовали схрон с оружием и боеприпасами в одной из машин, которая вывозила тыловое имущество.