Рогозин заявил о сокращении в составе менеджеров Роскосмоса

Москва, 16 ноября. Зарплаты менеджмента Роскосмоса будут сокращены на 15-20%, а аппарат корпорации покинут 100 человек. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он сообщил, что режим максимальной экономии введен в госкорпорации. Были урезаны «раздутые за прошлые годы» зарплаты менеджмента, заявил глава корпорации.

Рогозин также проинформировал, что сокращается аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) — со ста человек до пятнадцати.

Генеральный директор ОРКК сменился в октябре. Сейчас корпорацию возглавляет Сергей Гуреев.

Рогозин в октябре 2019 года заявлял, что Роскосмос сокращает сотрудников, не связанных с производственным потенциалом предприятий ракетно-космической отрасли.