Госдума обсуждает законопроект о страховании от безработицы

Москва, 16 ноября. Госдума рассматривает законопроект, согласно которому в России могут восстановить страхование от безработицы,

Депутаты и министерство труда обратили внимание на рост безработицы из-за пандемии. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, центры занятости давно не помогают ситуации, однако сейчас эту систему следует привести в порядок, сообщает «Российская газета».

По данным Росстата, уровень безработицы сейчас — 6,3%, то есть более 4 млн жителей страны. И это только официальные данные. По мнению авторов законопроекта, с этой проблемой поможет справиться организованный, удобный государственный портал занятости и упрощение регистрации на нем граждан.