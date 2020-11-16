Пасынок Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в его смерти

Москва, 16 ноября. Приемный сын актера Армена Джигарханяна Степан рассказал об «ужасном совпадении» в смерти народного артиста.

По его словам, новость о кончине отца застала его в Соединенных Штатах.

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — сказал Степан в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Пасынок Джигарханяна, который живет в США, делает все возможное, чтобы прилететь в Москву и похоронить отца. Он с сожалением отметил, что с приездом могут возникнуть трудности из-за проблем с авиасообщением, вызванных пандемией коронавируса.

Армен Борисович ушел из жизни 14 ноября в Москве. Звезде советского и российского кино было 85 лет. Народного артиста похоронят на Ваганьковском кладбище во вторник.

Свои соболезнования в связи с кончиной знаменитого артиста выразили актеры и певцы, а также государственные деятели, в частности, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.