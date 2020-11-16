Новосибирцы распространяют опасную «инструкцию» лечения коронавируса

Новосибирск, 16 ноября. Жители Новосибирской области распространяют в соцсетях «инструкцию» лечения коронавируса. Терапевт Людмила Овчинникова объяснила, чем опасен файл.

В Сеть попал документ под названием «Протокол терапии у пациентов с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе». Пользователи стали распространять его в мессенджерах среди близких и друзей.

Течение болезни в документе поделено на три этапа. В общей сложности лечение длится 12 дней.

На первом этапе пациентам советуют принимать препараты «Нобазит», «Азитромицин», витамин С и обильно пить. Врач отметила, что обильное питье при повышенной температуре показало свою эффективность, а вот препараты не помогут в лечении коронавируса, а некоторые из них могут даже навредить организму.

На втором этапе россиянам советуют сделать КТ и сдать ПЦР-тест на коронавирус. При поражении легких более трети нужна госпитализация.

У Овчинниковой вызвало недоумение, почему тестирование на коронавирус нужно сдать только через несколько дней после лечения. При этом она подтвердила, что при развитии болезни необходимо сделать КТ.

На третьем этапе «специалисты» рекомендуют пить антибиотики «Левофлаксацин» и «Цефтриаксон». По словам Овчинниковой, это не «убьет» вирус. Терапевт также раскритиковала совет принимать «Мелатонин», «Аспирин» и «Максилак», пишет NGS.ru.