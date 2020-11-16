Политолог предложил снизить проходной барьер на выборах в Госдуму до 3%

Москва, 16 ноября. Политолог Антон Орлов предложил снизить проходной барьер на выборах в Госдуму РФ с 5% до 3%. Соответствующее письмо он направил главе ЦИК России Элле Памфиловой.

Директор Института исследования проблем современной политики в своем обращении отметил, что действующий барьер в 5% снижает репрезентативность парламента. Орлов подчеркнул, что набравшая 6% голосов партия получает 15—16 мест по федеральным спискам, тогда как партия, за которую проголосовали 3% избирателей, не получает ни одного места.

Политолог считает, что увеличить шанс на повышение активности избирателей и репрезентативности парламента можно было бы с помощью снижения проходного барьера.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность снижения барьера, необходимого для прохождения партии по федеральным спискам в Государственную думу, до 3% голосов избирателей», — цитирует обращение Орлова RT.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что электронное голосование на избирательном процессе в 2021 году будет внедрено не на всей территории РФ. По словам председателя ЦИК, пилотные проекты будут функционировать не более чем в 20 регионах страны.