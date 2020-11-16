Анита Цой объяснила, почему против предложенного Меладзе бойкота

Москва, 16 ноября. Популярная певица Анита Цой отказалась поддерживать предложение артиста Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу.

По мнению звезды, хоть отказ от съемок в новогодних программах может и привлечь внимание государства, но артисты всегда должны быть со своими зрителями, тем более в Новый год.

«Новый год — это большой праздник, который ждут все граждане страны. И неважно с телевизионных экранов это будет происходить, из радио эфиров — артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками», — сказала в беседе с телеканалом «Звезда» Анита Цой, добавив, что уже участвовала в съемах нескольких новогодних программ.

В то же время певица согласна с коллегой, что необходимо привлечь внимание к работникам сферы развлечения и их проблемам, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Однако певица убеждена, что нужно найти другой способ для этого, а не бойкот.

На днях Меладзе обратился к артистам с призывом бойкотировать новогодние шоу. Он таким образом хочет привлечь внимание граждан и властей к проблемам артистов, которые потеряли работу из-за коронавируса. Позднее Меладзе отказалась от своей идеи, посчитав, что она не будет пользоваться поддержкой у коллег.