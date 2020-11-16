В Сети обсуждают помолодевшую мать Веры Брежневой

Москва, 16 ноября. В социальных сетях обсуждают фото помолодевшей матери певицы Веры Брежневой Тамары Галушки. Фанаты отметили, что женщина потрясающе выглядит в свои 68 лет.

Мать знаменитости выглядит как звезда светской хроники: красивая, стильная и элегантная. Поклонники не устают говорить комплименты 68-летней женщине. Они не исключили, что Брежнева в старости будет копией мамы — такой же красавицей.

«Ну надо же как похожи! Вера – это вы в будущем»; «Вы больше всех похожи на свою маму. Поверьте, выглядеть будете так же хрупко и женственно, только по-новому и в ногу со временем», — отметили поклонники знаменитой певицы.

При этом сама артистка восхищается матерью и не скрывает свои чувства к ней. Когда у Тамары Витальевны был день рождения, бывшая солистка группы «ВИА Гра» трогательно поздравила мать с праздником. Она, назвав ее богиней, заявила, что ее мама сильная и мудрая женщина, которая является для нее примером.

У Веры Брежневой три сестры — старшая сестра Галина и младшие — двойняшки Анастасия и Виктория.