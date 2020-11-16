Трамп рассказал о беспрецедентных нарушениях Конституции США

Вашингтон, 16 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции во время президентских выборов в стране.

Глава государства упрекнул СМИ в поддержке кандидата от демократов Джо Байдена.

«Почему лживые СМИ постоянно предполагают, что Джо Байден займет пост президента, даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы только готовимся, насколько серьезно была раздроблена и повреждена наша великая конституция на выборах 2020 года. Она подверглась такому нападению, как, возможно, никогда ранее!» — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По словам президента, присутствовать в помещениях для подсчета голосов не смогли многие наблюдатели. Миллионы голосов засчитали демократу уже после окончания голосования, добавил Трамп.

Президент призвал отвечающих за соблюдение Конституции в США лиц не допустить того, чтобы были засчитаны сфальсифицированные результаты голосования по почте.

Ранее политолог Анатолий Вассерман заявил, что битва между Трампом и Байденом еще не окончена. По его мнению, финальный «раунд» схватки весь мир увидит уже в помещениях американских судов.