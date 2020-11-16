Иммунолог рассказал, что общего у пандемии испанского гриппа и коронавируса

Москва, 16 ноября. Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что общего у пандемии коронавируса и «испанки».

Болибок рассказал, что по тому, как протекала пандемия испанского гриппа, можно спрогнозировать развитие пандемии коронавируса. По его словам, и там и там все зависит от коллективного иммунитета, передает радио Sputnik.

«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — сообщил специалист.

По словам иммунолога, пандемия может закончиться за две недели, если будут приняты жесткие ограничительные меры. В Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме получилось остановить коронавирус, потому что в этих странах инфицированных сажали на жесткий карантин.