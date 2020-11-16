Анна Седокова показала фото в необычном образе

Москва, 16 ноября. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова порадовала поклонников необычным новым образом. Фото звезда опубликовала в Instagram.

Певица поделилась с подписчиками новостями, отметив, что провела на съемках практически целый день.

«Что за день! Такое счастье творить с лучшими! 11 часов сьемки и мы могли еще, но пора бы и поесть», — написала звезда.

Певица сфотографировала свое отражение в зеркале, представ перед аудиторией в модной толстовке и с заплетенными в тонкие косы волосами.

Подписчики живо отреагировали на публикацию звезды. За день фото набрало более 67 тыс. лайков.

«Нельзя быть такой красивой», «Принцесса», «Супер женщина», «Олицетворение красоты и успеха», «Классные косички, стильно!», «Хорошеете с каждым годом», — писали восхищенные фанаты.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» показала, как соблазняет мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Звезда вышла замуж за спортсмена в сентябре этого года. Теперь пара старается проводить вместе все свободное время. Судя по постам в Instagram, знаменитости не только выходят в свет, но и бывают друг у друга на работе.

Радует фанатов кадрами из личного архива не только сама Седокова, но и ее супруг. Недавно он успел тайком снять жену на видео. Седокова в тот момент стояла в гардеробной и ни о чем не подозревала.