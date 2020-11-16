В Бурятии приостановили работу общепита, кинотеатров и ТЦ

Улан-Удэ, 16 ноября. В Бурятии в связи с распространением коронавируса на две недели закрывают предприятия общепита, торговые центры, кинотеатры и салоны красоты.

На сайте регионального правительства уточняется, что приостановлена работа столовых, буфетов, ресторанов, закусочных, кафе, баров и других предприятий общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.

Кроме того, приостановлена деятельность торговых комплексов и торговых центров. На две недели закрываются салоны красоты, кинотеатры, бани и сауны.

Ограничение не распространяется на кафе, буфеты и столовые для работников организаций и предприятия общепита в гостиницах, которые предоставляют питание только постояльцам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что не планирует продлевать ограничения.

«Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми», — заявил Цыденов.

В начале ноября в Бурятии было выявлено максимальное число заболевших COVID-19 за сутки.