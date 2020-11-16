Татьяна Власова тяжело переживает смерть Джигарханяна

Москва, 16 ноября. Актриса Татьяна Власова тяжело переживает смерть бывшего супруга, актера и режиссера Армена Джигарханяна. Об это сообщил ее сын Степан.

По словам Степана Джигарханяна, Власова очень расстроилась, когда узнала о смерти бывшего супруга. Актриса много плачет. Рядом с ней находятся друзья, которые помогают в организации траурного мероприятия.

«Больше всего переживаю за состояние мамы. Не надо описывать, какое оно. Татьяна Сергеевна плачет от горя», — цитирует Степана Джигарханяна портал «Собеседник».

Мужчина отметил, что находился в Лас-Вегасе, когда узнал о смерти режиссера. В настоящее время решается вопрос с приездом Степана на похороны. Он упомянул, что в условиях пандемии и отложенных рейсов успеть к церемонии очень трудно. Но мужчина подчеркнул, что сделает все от него зависящее, чтобы приехать проститься с отцом.

Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Актера похоронят во вторник, 17 ноября, на Ваганьковском кладбище рядом с могилой его дочери. Предварительно состоится открытое прощание с ним в его родном театре на Ломоносовском проспекте, 17.

СМИ сообщили, что перед смертью Джигарханян успел оформить брак с Власовой. Таким образом, официальными наследниками артиста стали его пасынок Степан и законная супруга Татьяна Власова.