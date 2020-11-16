Скороходова усомнилась в виновности Цивина и Дрожжиной

Москва, 16 ноября. Актриса и драматург Елена Скороходова прокомментировала скандальное дело юриста Михаила Цивина и его супруги Натальи Дрожжиной. Пару обвиняют в мошенничестве.

По мнению Скороходовой, Цивин и Дрожжина невиновны. Артистка отмечает, что она и раньше была знакома с обвиняемыми, но защищать мошенников не стала бы.

«Был случай, когда Цивин и Дрожжина неожиданно мне помогли, хотя мы были едва знакомы. Помощь не несла им никакой выгоды. Я оказалась под большим впечатлением и резко к ним прониклась. Однако, как бы хорошо я к ним ни относилась, я бы не стала защищать мошенников», — сказала она в беседе с KP.ru.

Она также заявляет, что последние три года Цивин был сильно обеспокоен делом Баталовых и с особенным пиететом относился к актеру. По словам Скороходовой, юрист «всегда был влюблен в кинообраз Баталова и служил ему, продвигая в массы». Она также отмечает, что договоры ренты, заключенные между Цивиным и родственниками усопшего артиста, замышлялись как защита имущества от старшей сестры Марии — Надежды.

Напомним, на данный момент в отношении супругов Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Следствие подозревает их в незаконном присвоении имущества семьи известного советского актера Алексея Баталова.