Буланова рассказала, как микроинсульт повлиял на ее жизнь

Москва, 16 ноября. Российская певица татьяна Буланова призналась, что после перенесенного микроинсульта она старается не нервничать и больше высыпаться.

О госпитализации Булановой стало известно еще 11 апреля. Позже выяснилось, что певица попала в реанимацию из-за микроинсульта. Спустя несколько месяцев в общении с журналистами артистка призналась, что до этого ощущала на себе предпосылки развивающейся болезни.

«За три или два года до этого у меня начали неметь пальцы на левой руке. Сначала я не обращала на это внимания, а когда начала неметь рука, решила, что это защемление нерва. Но МРТ и анализы показали, что там все куда серьезнее», — пояснила Буланова в беседе с «Аргументами и фактами».

Однако исполнительнице удалось вовремя обратиться за медицинской помощью. На данный момент она уже выписалась из больницы и старается соблюдать предписанные рекомендации: принимать препараты, не нервничать и высыпаться. Она также отметила, что не изменила своих привычек в еде. Время от времени исполнительница может позволить себе фастфуд, однако за годы работы над собой выработала одну привычку — не есть после 18:00.