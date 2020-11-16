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Буланова рассказала, как микроинсульт повлиял на ее жизнь

Буланова рассказала, как микроинсульт повлиял на ее жизнь

Москва, 16 ноября. Российская певица татьяна Буланова призналась, что после перенесенного микроинсульта она старается не нервничать и больше высыпаться.

О госпитализации Булановой стало известно еще 11 апреля. Позже выяснилось, что певица попала в реанимацию из-за микроинсульта. Спустя несколько месяцев в общении с журналистами артистка призналась, что до этого ощущала на себе предпосылки развивающейся болезни.

«За три или два года до этого у меня начали неметь пальцы на левой руке. Сначала я не обращала на это внимания, а когда начала неметь рука, решила, что это защемление нерва. Но МРТ и анализы показали, что там все куда серьезнее», — пояснила Буланова в беседе с «Аргументами и фактами».

Однако исполнительнице удалось вовремя обратиться за медицинской помощью. На данный момент она уже выписалась из больницы и старается соблюдать предписанные рекомендации: принимать препараты, не нервничать и высыпаться. Она также отметила, что не изменила своих привычек в еде. Время от времени исполнительница может позволить себе фастфуд, однако за годы работы над собой выработала одну привычку — не есть после 18:00.

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