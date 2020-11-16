Китайский J-20 может одолеть американские F-22 благодаря особой тактике

Вашингтон, 16 ноября. Эксперт Дэвид Экс заявил, что особая тактика поможет китайским истребителям Chengdu J-20 справиться с американскими F-22.

Многие эксперты в области вооружений сходятся во мнении, что американские истребители пятого поколения F-22 Raptor или F-35 по характеристикам превосходят китайские J-20, что дает им преимущество в воздушной дуэли.

Специалисты отмечают, что из-за большого веса и малой маневренности у китайского самолета нет шансов на победу в открытом бою с высокоманевренным F-22 на ограниченном пространстве европейского театра военных действий. Но им придется встретиться на просторах Тихого океана, где может сказаться преимущество в дальности полета.

Американский истребитель ограничен в действиях дистанцией около 800 километров, тогда как у J-20 радиус действия превышает 1100 км, сообщает «Военное обозрение».

По мнению Экса, «Рапторы» над Южно-Китайским морем будут зависеть от самолетов-заправщиков. Поэтому, чтобы одолеть F-22, китайским J-20 достаточно уничтожить воздушные танкеры и лишить американские истребители возможности вернуться на базу, считает специалист.

Ранее СМИ сообщили, что российские Су-30 могут стать заменой для американских F-35 на мировом рынке вооружений. Военные аналитики отмечают, что российский истребитель является одним из самых популярных на рынке.