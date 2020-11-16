Скончался глава МИД Сирии

Дамаск, 16 ноября. В понедельник в Сирии скончался глава Министерства иностранных дел страны Валид Муаллем.

О произошедшем сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на международное ведомство. Уточняется, что Муаллема не стало сегодня утром. По предварительной версии, причиной смерти стал рак. Дипломат умер в возрасте 79 лет. У Муаллема осталась жена и трое сыновей.

«Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов оплакивает смерть вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема», — цитирует издание заявление МИД Сирии.

Валид Муаллем родился в Дамаске в 1941 году. Он окончил Каирский университет, получив степень бакалавра по направлению «Экономика». Службу в Министерстве иностранных дел Сирии начал 1964 году. Позже исполнял обязанности посла страны в Румынии и США. С 2006 года работал на посту руководителя МИД. Является автором четырех книг о внешней и внутренней политике Сирии.