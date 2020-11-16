Российские физики создали новый материал для защиты от радиации

Москва, 16 ноября. Эффективные стекла для радиационной защиты создали в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Ученые исследовали радиационную стойкость «тяжелого» стекла состава xBi2O3-30B2O3-(65-x)ZnO-5BaO. Эксперименты показали его хорошие экранирующие свойства. По словам специалистов, длина свободного пробега, массовый коэффициент ослабления, слой десятикратного ослабления и прочие радиационные характеристики стекол превосходят параметры традиционно применяющихся в радиационной защите материалов – свинца и бетона.

«Наш материал оказался втрое более эффективным при поглощении фотонного излучения, чем распространенные сегодня аналогичные «тяжелые» стекла. Соответственно, выполняя сопоставимую задачу, он может быть втрое тоньше. Это дает целый ряд преимуществ, среди которых и заметная экономия», — цитирует научного сотрудника кафедры экспериментальной физики вуза Марию Пышкину РИА Новости.

Научный коллектив планирует продолжить исследования радиационных свойств материалов для компонентов систем защиты от излучения.

В состав так называемых «тяжелых» стекол входят соединения элементов с высоким атомным номером. Они применяются для защиты от излучения в лабораториях, медицинских центрах и на объектах ядерной энергетики.

Ранее руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации Вячеслав Буров объяснил, какую дозу радиации получают пассажиры авиарейсов при перелетах. По словам ученого, в среднем за один полет из Москвы в Париж пассажир получает 300 мкР/час. Уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения на сегодняшний день составляет 60 мкР/час.