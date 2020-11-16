Россиянам рассказали о пользе второго пространства в смартфонах

Москва, 16 ноября. Специалист рассказал, чем полезно второе пространство на смартфоне.

По словам заместителя директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антона Аверина, второе пространство на смартфоне дает дополнительную рабочую область для хранения контактов, данных, использования приложения, а также подключение других учетных записей.

«Наличие второго пространства на смартфоне может понадобиться по разным причинам: например, для разграничения личного и рабочего пространства на телефоне. Или родитель, который дал своему ребенку устройство, чтобы тот смог поиграть в любимые игры, а настроив второе пространство, можно не переживать за целостность своих данных», — объясняет эксперт в интервью агентству «Прайм».

Но не все устройства поддерживают второе пространство. Для его подключения нужно зайти в настройки и выбрать функцию «Особые возможности», после чего включить «Второе пространство», нажать «Создать» и выставить нужные параметры.