Богомолов рассказал о желании завести общего ребенка с Собчак

Москва, 16 ноября. Режиссер Константин Богомолов заявил, что хотел бы вновь стать отцом и завести общего ребенка со своей новой супругой Ксенией Собчак.

Соответствующее заявление супруг скандальной телеведущей сделал в эфире передачи «Ты не поверишь!». Ранее Богомолов, Собчак и ее сын от предыдущего брака Платон отправились на отдых в Арабские Эмираты. После отпуска звездная пара появилась на вручении престижной премии GQ.

«Всегда приятно следить за человеком, совершающим акт творчества. Мы с Ксюшей очень любим детей. У каждого из нас уже есть наследники, но, чем больше их будет, тем лучше», — заявил в интервью телеканалу НТВ Богомолов.

Напомним, в начале ноября пользователи Instagram обвинили Ксению Собчак в двуличности. Телеведущая отправилась отдыхать в Дубай после критики радикалов от мусульманства. Также пользователи Сети возмутились, почему бывший кандидат в президенты России отдыхает не на отечественных курортах. Об этом сообщает телеканал 360.