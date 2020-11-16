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Лев Лещенко назвал недопустимым использование мата на сцене

Лев Лещенко назвал недопустимым использование мата на сцене

Москва, 16 ноября. Певец Лев Лещенко заявил, что употребление нецензурной лексики артистами на сцене недопустимо и является нонсенсом.

Лев Лещенко заявил, что вопрос об использования мата на сцене надо задавать самим артистам, считают ли они нормальным то, что на концерте может сидеть мать с ребенком и слушать мат, передает радиостанция «Говорит Москва»

«Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю. Люди просто эпатируют этим», — сказал Лещенко

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Шнуров и Алишер Моргенштерн негативно влияют на молодежь. Он обвинил артистов в «хайпе» и напомнил, что раньше сцену уважали и считали ее храмом.

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