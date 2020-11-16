Лев Лещенко назвал недопустимым использование мата на сцене

Москва, 16 ноября. Певец Лев Лещенко заявил, что употребление нецензурной лексики артистами на сцене недопустимо и является нонсенсом.

Лев Лещенко заявил, что вопрос об использования мата на сцене надо задавать самим артистам, считают ли они нормальным то, что на концерте может сидеть мать с ребенком и слушать мат, передает радиостанция «Говорит Москва»

«Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю. Люди просто эпатируют этим», — сказал Лещенко

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Шнуров и Алишер Моргенштерн негативно влияют на молодежь. Он обвинил артистов в «хайпе» и напомнил, что раньше сцену уважали и считали ее храмом.