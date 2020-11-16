Банки придумали, как обезопасить деньги на картах россиян

Москва, 16 ноября. Ассоциация банков России (АБР) предложила Центробанку организовать прямой обмен данными между участниками рынка о подозрительных операциях.

Соответствующее письмо директору департамента информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову направил президент АБР Георгий Лунтовский.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков отметил, что создание централизованного механизма позволит увеличить скорость обмена сведениями в пять раз, в отдельных случаях сроки предоставления информации сократятся до 20-30 минут.

В письме АБР сообщается, что действующая система обмена информацией ФинЦЕРТа является доверенным и защищенным каналом взаимодействия. Но в обращении есть и предложение по ее доработке благодаря ранжированию подозрительных операций на «менее» и «более» опасные, сообщает со ссылкой на текст обращения газета «Известия».

В ЦБ изданию сообщили, что изучат предложения.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в России выросло вдвое число хищений с банковских счетов. В период с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тысячи подобных случаев.