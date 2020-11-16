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Банки придумали, как обезопасить деньги на картах россиян

Банки придумали, как обезопасить деньги на картах россиян

Москва, 16 ноября. Ассоциация банков России (АБР) предложила Центробанку организовать прямой обмен данными между участниками рынка о подозрительных операциях.

Соответствующее письмо директору департамента информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову направил президент АБР Георгий Лунтовский.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков отметил, что создание централизованного механизма позволит увеличить скорость обмена сведениями в пять раз, в отдельных случаях сроки предоставления информации сократятся до 20-30 минут.

В письме АБР сообщается, что действующая система обмена информацией ФинЦЕРТа является доверенным и защищенным каналом взаимодействия. Но в обращении есть и предложение по ее доработке благодаря ранжированию подозрительных операций на «менее» и «более» опасные, сообщает со ссылкой на текст обращения газета «Известия».

В ЦБ изданию сообщили, что изучат предложения.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в России выросло вдвое число хищений с банковских счетов. В период с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тысячи подобных случаев.

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