Диетолог объяснила навязчивое желание съесть что-то сладкое

Москва, 16 ноября. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему возникает навязчивое желание съесть что-то сладкое и нужно ли с ним бороться.

Специалист считает, что если захотелось торт, его можно съесть и вернуться к обычной жизни.

«Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения», — сообщила в интервью радио Sputnik Соломатина.

Искать причину надо, когда появляется бесконечное желание сладкого. Она может находиться на физическом или психологическом уровне. Человеку может не хватать некоторых элементов, в том числе витаминов группы B, хрома и магния, уточнила диетолог.

Кроме того, причиной острого желания сладкого могут стать стресс, нехватка энергии или недостаток сна.

«Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее», — заключила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что избавиться от лишнего веса человеку мешают не только пищевые привычки. В первую очередь поправиться можно от недостатка сна, поскольку недосып снижает активность той части мозга, которая ответственна за принятие рациональных решений и осознание последствий.