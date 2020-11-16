Дамаск, 16 ноября. Террористы из группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена на территории РФ) напали на патруль курдских формирований в провинции Ракка в Сирии.

По данным телеканала Suria, террористы устроили засаду в населенном пункте Сальхабия, через который следовала патрульная машина с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС). В результате нападения несколько курдов погибли и получили ранения.

В субботу террористы «Исламского государства» атаковали блокпост СДС у нефтяного месторождения Эль-Джибса. В результате вылазки были убиты четыре курдских бойца.

Территории провинций Заевфратья (Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор) в настоящее время контролируются боевиками СДС при поддержке американской армии. США объясняют взаимодействие с вооруженными группировками курдов необходимостью борьбы с террористами «Исламского государства». Однако, согласно расследованию ФАН, американские военные и СДС незаконно добывают и экспортируют в Ирак природные ресурсы с захваченных месторождений.

1 Организация запрещена на территории РФ.