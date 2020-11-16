Переболевший COVID-19 Иван Краско может не вернуться на сцену

Санкт-Петербург, 16 ноября. Актер Иван Краско после болезни коронавирусной инфекцией раздумывает о возвращении на сцену.

Краско в свои 90 лет заразился коронавирусом и сейчас стойко переносит тяготы болезни. Врачи, по его словам, называют динамику положительной. Сам актер говорит, что чувствует себя неплохо, также ему стало легче дышать, пишет издание «78.ru».

Артист сообщил, что не может точно сказать, планируется ли возвращение на сцену. Он добавил, что подобные вопросы решаются «втихаря».

«Понятия не имею. Там как-то это все втихаря делается: «В санаторий мол Ивана Ивановича отправьте, посмотрим». Не хочу из дома уходить, у меня уход тут хороший, прекрасный», — заявил Краско.

Актер поделился, что в связи с болезнью бросил курить, при чем он отказался ложиться в больницу, так как дома его душе уютнее, что сильно помогает в борьбе с болезнью.