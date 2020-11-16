Актер Домогаров впервые представил публике молодую любовницу

Москва, 16 ноября. Актер Александр Домогаров тщательно скрывает подробности личной жизни. Недавно он впервые вышел в свет с молодой возлюбленной, с которой они живут вместе.

57-летний актер появился на кинопремьере в сопровождении 35-летней Татьяны Степановой. Журналисты выяснили, что стройная женщина является танцовщицей и преподает детям. Родители ее учеников знают, что у нее роман с артистом.

Поклонники Домогарова заметили, что отношения с молодой танцовщицей хорошо на него повлияли. Актер избавился от нескольких лишних килограммов. Пара живет вместе в загородном доме в Подмосковье. Они обустраивают территорию вокруг дома, о чем сам Домогаров часто рассказывает в своих соцсетях, всегда употребляя местоимение «мы». Также у пары есть собаки, передает НТВ.

Домогаров был трижды женат. От первой жены Натальи у него есть сын Дима. Во втором браке родился сын Александр. Третий брак не принес детей актеру. Четвертой женой, но без штампа в паспорте, стала известная актриса Марина Александрова. Их отношения продлились два года. По слухам, актер поднимал на нее руку, а расставание случилось после того, как актриса застала его с бывшей женой.

С именем артиста также связывают скандал с некой Айгуль Мильштейн. Женщина заявляла, что она состояла в отношениях с Домогаровым, и он ее якобы избивал. Сам актер на это отвечал, что он никогда не слышал об этой девушке.