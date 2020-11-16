Составлен рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей

Москва, 16 ноября. Эксперты составили рейтинг субъектов РФ по доступности покупки автомобилей, в лидерах оказались северные регионы.

Аналитики подсчитали, что позволить себе недорогое авто за 550 тысяч рублей в России может каждая четвертая семья. Среднюю по стоимости машину приобрести могут лишь 12% семей, сообщает РИА Новости.

Рейтинг по доступности покупки автомобилей возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где купить машину стоимостью до 550 тысяч рублей в кредит могут 66,7% семей. В пятерку лидеров вошли Чукотский автономный округ (61,8%), Магаданская область (54,8%), Москва (53,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (53,8%).

В число аутсайдеров попали Ингушетия (4,8% семей), Чечня (6%), Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкария (9,3%) и Карачаево-Черкесия (10%).

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