Пропавшая мать актера Числова нашлась у брата

Москва, 16 ноября. Пропавшая мать актера Александра Числова нашлась, женщина находилась у брата Владимира, сообщают СМИ.

О пропаже матери Числова заявляла ее племянница Светлана Андрианова. В последнее время пожилой женщине часто звонили неизвестные люди, поэтому родственница переживала, когда заметила ее отсутствие.

По данным портала DNI 24, мать актера намеренно не сообщила племяннице о своем местонахождении.

Александр Числов сыграл в 140 фильмах и сериалах, преимущественно второстепенные роли. Актер появлялся в эпизодах картин «Знахарь», «Легенда №17», сериалов «Участок», «Папины дочки», «Каменская» и многих других. Числов умер прошлым летом на 55-м году жизни в одной из московских больниц от обострения пневмонии.

Его родственники не могут поделить московскую квартиру покойного артиста.