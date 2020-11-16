Боец UFC Яндиев задержан на двое суток

Москва, 16 ноября. Боец UFC Адам Яндиев задержан на двое суток по делу о нападении на своего коллегу. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Яндиев на данный момент отправлен в изолятор временного содержания. Вскоре суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее против бойца UFC Адама Яндиева было возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По данным следствия, спортсмен совершил нападение на своего коллегу, бойца ММА Сергея Харитонова.

По словам пострадавшего, 13 ноября он прибыл на «Битву чемпионов» в ДС «Лужники». В фойе его встретил Яндиев, начал спрашивать, должен ли он Харитонову денег. Когда последний ответил, что да, Яндиев с криком «на том свете они тебе не понадобятся» ударил Харитонова по лицу. При этом в качестве оружия Яндиев применил кастет.

Харитонов получил несколько переломов и сотрясение мозга. На данный момент он находится в больнице.