В Госдуме предложили узаконить торговлю в соцсетях

Москва, 16 ноября. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов высказал предложение по легализации торговли в социальных сетях.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин обратился к Минпромторгу РФ с предложением распространить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность на пользователей социальных сетей, которые ведут торговлю без соответствующих разрешений и лицензий.

С идеей не согласились в Госдуме. По словам Айрата Фаррахова, продажи через социальные сети регулировать необходимо. Но лучше «сделать переходный период» и создать условия, чтобы люди могли легализоваться. Блокировать нужно тех, кто не воспользуется этой возможностью, подчеркнул парламентарий.

«Только в этом случае уже должна возникать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность», — сказал Фаррахов «Парламентской газете».

Фаррахов считает, что статус самозанятого может стать выходом. Этот налоговый режим позволяет вести торговлю без образования ИП.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной предупредил, что цены в онлайн-магазинах могут вырасти на 5%.