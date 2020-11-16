Блогер, которой приписали слив видео с Дзюбой, пожаловалась на угрозы

Москва, 16 ноября. По словам блогера Натальи Веретенниковой, вину в публикации интимного видео с нападающим «Зенита» ей приписали безосновательно. Вечером 7 ноября в Сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. Веретенникова, обычно публикующая откровенные фотоснимки и видео, якобы в шутку смонтировала ролик с «участием» себя и Дзюбы. После этого многие СМИ написали, что именно эта девушка слила в Сеть видео со спортсменом.

«Все эти дни я молчала и никому не отвечала. Мне звонил Первый канал, НТВ и так далее. Кто-то даже слил мой индийский номер телефона. Почти на всех новостных площадках написали, что я девушка легкого поведения. Писали и звонили всем моим знакомым», — написала в своем Instagram Веретенникова.

Она также отметила, что в Сети появилась недостоверная информация о том, что она якобы является любовницей Дзюбы и распространила скандальное видео ради «хайпа». Блогер отметила, что при публикации видео она даже не рассчитывала на такую реакцию, однако теперь ей поступает множество угроз.

«Как Дзюбе могла понравиться такая», «Я хоть и не болею за «Зенит», но Дзюбу уважаю как футболиста. А этой место на помойке», «Надевай каску и бронежилет в Индии», «Тебе все аукнется!» — пишут возмущенные пользователи пользователи соцсетей на странице Веретенниковой «ВКонтакте».

Ранее в Сети появилось интимное видео, где Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Позже футболист записал видеообращение, в котором отметил, что старается максимально сдерживаться, чтобы не показаться «тряпкой или показушником».

Многие российские блогеры дали свою оценку сливу видео с Дзюбой. Актер Алексей Савко заявил, что хайп на подробностях интимной жизни людей можно сравнить с покушением на убийство. Скандальный блогер Руслан Захаркин считает, что виновный в сливе должен ответить за свой поступок в рамках российского законодательства. Наталья Королева призвала найти и наказать преступников, сливших в Сеть видео с футболистом Дзюбой.