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Блогер, которой приписали слив видео с Дзюбой, пожаловалась на угрозы

Девушка, которой приписали слив Дзюбы, пожаловались на угрозы

Москва, 16 ноября. По словам блогера Натальи Веретенниковой, вину в публикации интимного видео с нападающим «Зенита» ей приписали безосновательно. Вечером 7 ноября в Сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. Веретенникова, обычно публикующая откровенные фотоснимки и видео, якобы в шутку смонтировала ролик с «участием» себя и Дзюбы. После этого многие СМИ написали, что именно эта девушка слила в Сеть видео со спортсменом.

«Все эти дни я молчала и никому не отвечала. Мне звонил Первый канал, НТВ и так далее. Кто-то даже слил мой индийский номер телефона. Почти на всех новостных площадках написали, что я девушка легкого поведения. Писали и звонили всем моим знакомым», — написала в своем Instagram Веретенникова.

Она также отметила, что в Сети появилась недостоверная информация о том, что она якобы является любовницей Дзюбы и распространила скандальное видео ради «хайпа». Блогер отметила, что при публикации видео она даже не рассчитывала на такую реакцию, однако теперь ей поступает множество угроз.

Блогер, которой приписали слив видео с Дзюбой, пожаловалась на угрозы

«Как Дзюбе могла понравиться такая», «Я хоть и не болею за «Зенит», но Дзюбу уважаю как футболиста. А этой место на помойке», «Надевай каску и бронежилет в Индии», «Тебе все аукнется!» — пишут возмущенные пользователи пользователи соцсетей на странице Веретенниковой «ВКонтакте».

Ранее в Сети появилось интимное видео, где Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Позже футболист записал видеообращение, в котором отметил, что старается максимально сдерживаться, чтобы не показаться «тряпкой или показушником».

Многие российские блогеры дали свою оценку сливу видео с Дзюбой. Актер Алексей Савко заявил, что хайп на подробностях интимной жизни людей можно сравнить с покушением на убийство. Скандальный блогер Руслан Захаркин считает, что виновный в сливе должен ответить за свой поступок в рамках российского законодательства. Наталья Королева призвала найти и наказать преступников, сливших в Сеть видео с футболистом Дзюбой.

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